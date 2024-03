Ein positives Beispiel sah der Sandoz-Chef in Kundl. Bei der im November eröffneten 150 Millionen Euro teuren Produktionsanlage habe sich die öffentliche Hand mit 50 Millionen Euro beteiligt, um die Penicillin-Produktion am Standort zu halten. Auch Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bezeichnete das Projekt als "gutes Beispiel für die Strategie in Österreich", bei der versucht werde, "Innovation und Produktion" im Land zu halten. Er räumte jedoch ein: "Wir werden nie in Lohnkonkurrenz mit asiatischen Staaten gehen können." Dennoch müsse man wettbewerbsfähig bleiben.



Sandoz-Country Manager Peter Stenico nannte die relativ hohe Inflation in Österreich und das hohe Lohnniveau als Hemmnisse. Für den Österreich-Chef ist auch der Preis ein Thema: "Generika sind wertvoll, aber nicht teuer." Unabhängig von den Produktionskosten müsse der Preis "immer der billigste sein".



Ein Bekenntnis zum Standort Kundl gibt Sandoz mit der neuen Penicillin-Anlage jedenfalls ab. "Wir haben hier eine unglaubliche Infrastruktur", so Seynor. Schließlich gebe es hier die einzige noch verbliebene vertikal integrierte Produktionsstätte in Europa. Um ein komplett neues Werk zu errichten, wären drei Milliarden Euro nötig - und damit erteilte er einer möglichen Abwanderung eine Absage.