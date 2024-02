Das japanische Pharmaunternehmen Takeda verkauft ein Großteil seines Werks in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf). Von der Entscheidung seien rund 190 der 330 Mitarbeiter am Standort betroffen. In Orth liegt der Schwerpunkt auf Produkten für die Gentherapie - dieser Bereich soll verkauft werden. Erhalten bleiben ein Labor für die Qualitätskontrolle und die für den Betrieb notwendigen Supportfunktionen.

Der Schritt stehe "steht im Zusammenhang mit der globalen Entscheidung von Takeda, seine Forschungs- und präklinischen Aktivitäten im Bereich der Gentherapie mit Adeno-assoziierten Viren (AAV), einer Kernkompetenz des Standortes in Orth, einzustellen", hieß es in einer Aussendung.

