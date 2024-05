Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat im ersten Quartal 2024 einen Verlust verzeichnet, konnte diesen jedoch im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas verringern. Das Periodenergebnis belief sich auf minus 9,1 Mio. Euro, während es im Vorjahr noch minus 10,7 Mio. Euro betrug. Die Umsatzerlöse stiegen hingegen um 17,7 Prozent auf 225,6 Mio. Euro, und der Auftragseingang lag bei 362,4 Mio. Euro.

Höhere Fahrzeugauslieferungen sowie ein Anstieg im Geschäft mit Ausrüstung und Service trieben die Umsätze nach oben. Im Segment Fahrzeuge allein erhöhte sich der Umsatz um 12,7 Prozent. Regional betrachtet wurden rund 47 Prozent der Erlöse in Europa erzielt, 35 Prozent in Nord- und Südamerika, 8 Prozent im Nahen Osten und Afrika sowie 5 Prozent im Asien-Pazifik-Raum. Weitere 5 Prozent des Umsatzes entfielen auf das Segment Vorbeugender Brandschutz.

