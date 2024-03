Im vergangenen Jahr konnte Palfinger laut Klauser in Nordamerika (25 Prozent Umsatzanteil) Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Aber auch in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) - mit einem Umsatzanteil von 60 Prozent der größte Absatzmarkt - konnte Palfinger trotz einer schwachen Baukonjunktur dank höherer Preise zulegen. Vor allem in der Region Naher und Mittlerer Osten zog das Geschäft an. Auch in der Region Asien-Pazifik - mit Ausnahme von China - verzeichnete der Kranhersteller Zuwächse. Hier habe sich vor allem Indien positiv hervorgetan, betonte Finanzvorstand Felix Strohbichler. Und auch der Bereich Marine entwickelte sich mit einem Plus von 40 Prozent beim Auftragseingang äußerst positiv.

>>> Die Schöpfer: Wie radikale Innovation die Industrie verändert

Im laufenden Jahr soll die Lieferantenbasis in Nordamerika ausgebaut werden. Aber auch der Ausbau strategischer Partnerschaften sowie die Optimierung des Lieferantenportfolios stehen auf der Agenda für das laufende Geschäftsjahr, kündigte COO Alexander Susanek an, der zuvor bei BMW tätig war, unter anderem als Leiter des Motorenwerks in Steyr. Darüber hinaus werde die Montage in mehreren Werken optimiert. Bei den Produktionskapazitäten soll Palfinger flexibler werden, wobei eine höhere Produktivität angestrebt werde, ergänzte Susanek.

>>> Frederick Kohlmann, Palfinger: "Wer Finance in Argentinien kann, kann es überall"

Bereits im September des Vorjahres hatte Palfinger auf die schwächere Nachfrage reagiert und die Kapazitäten in Lateinamerika und EMEA reduziert. Einerseits wurden Standorte in Krefeld (Deutschland) und Harderwijk (Niederlande) geschlossen, andererseits wurde ein Standort in Nis (Serbien) eröffnet. Nicht nur der Personalaufbau am Standort Nis beschäftigt Maria Holler, Leiterin Personal und Recht. Auch das Vertragsmanagement und das internationale Beteiligungsmanagement stehen auf ihrer Agenda für das laufende Jahr. Palfinger plant weiterhin, in drei Jahren, also im Geschäftsjahr 2027, bei einem Umsatz von 3 Mrd. Euro eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen Return on Capital Employed von 12 Prozent zu erreichen.