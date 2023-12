Doch dann war der Punkt gekommen, wo er mehr wollte als Analysen fahren und Präsentationen schreiben. "Ich wollte auch einmal Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen", sagt er. Neben einem großen steirischen Anlagenbaubetrieb hatte er von Palfinger ein Angebot am Tisch.

Nach wechselnden Positionen im Headquarter in Bergheim - darunter als Corporate Development Manager - leitet er seit dem Vorjahr die Finanzen des Technologieunternehmens in Lateinamerika und seit Anfang dieses Jahres auch in Nordamerika. Nach anfänglicher Stationierung in Brasilien hat er nun in Chicago seinen Lebensmittelpunkt. Dort imponiert ihm die Let´s-do-it-Einstellung der Landsleute.

Während in Nordamerika ein extrem gutes Wachstum verzeichnet wird, das auch einen Finanzer freut, sind die Herausforderungen in Lateinamerika aufgrund hoher Volatilität ungleich schwieriger. Dort gilt es Wechselkursschwankungen abzusichern, die Inflation im Auge zu behalten und Cashflow sicherzustellen. Wie die Menschen in Argentinien mit den Herausforderungen umgehen, beeindrucke ihn jeden Tag, sagt Kohlmann. Oder, in den Worten eines Finanzers: "Wer Finance in Argentinien kann, kann es überall".



# will seinen Beitrag zum Drei-Milliarden-Euro-Umsatzziel (2027) leisten

# attribuiert Chicago als einer der lebenswertesten Städte

# liebt den Surfsport