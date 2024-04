Das neue Paket-Logistikzentrum der Post in Wien-Inzersdorf im 23. Gemeindebezirk Liesing wird von 260 Beschäftigten betrieben und sortiert täglich 250.000 Pakete. Die Halle erstreckt sich über eine Fläche von 22.000 m² und kostete die Post AG 70 Millionen Euro. Zur Eröffnung durfte Konzernchef Georg Pölzl den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begrüßen. Dieser betonte seine Verbundenheit zur Post: "Da lacht das Postler-Herz", so der ehemalige Aushilfs-Postler.

Der Bürgermeister bot dem Postchef seine Hilfe an, falls diese benötigt wird: "Wenn Not am Mann ist würde ich wieder kommen. Ich habe nicht ganz wenig zu tun, aber eine Nachtschicht würde gehen." Er verwies auf seine Erfahrung als studentischer Aushilfs-Briefzusteller in der Wiener Großfeldsiedlung. Insbesondere die Tage, an denen er die schweren Quelle-Kataloge ausgetragen hat, sind ihm in Erinnerung geblieben.

