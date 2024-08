Die Pierer Mobility AG, vormals bekannt als KTM Industries und geführt von Industriellen Stefan Pierer, plant aufgrund eines deutlichen Rückgangs der Verkaufszahlen im dritten Quartal, zusätzlich 200 Stellen abzubauen. Wie am Freitagabend auf APA-Nachfrage bestätigt wurde, wird der Stellenabbau „vorwiegend in Österreich“ erfolgen. Bereits im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen 373 Arbeitsplätze gestrichen, davon 309 in Österreich. Ende Juni beschäftigte die Unternehmensgruppe etwa 6.000 Mitarbeitende.

>>> Kündigungen: KTM baut weitere Stellen ab

Der börsennotierte Hersteller von Motorrädern und Fahrrädern meldete am Freitag nach Börsenschluss für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatzrückgang um 27 Prozent auf 1 Milliarde Euro sowie einen Periodenverlust von 172 Millionen Euro. „Die wesentlichen Treiber hinter den Ergebnissen des ersten Halbjahres waren dem wirtschaftlich volatilen und schwierigen Marktumfeld geschuldete Absatzrückgänge, Aufwendungen in Zusammenhang mit der Restrukturierung des Bicycle-Segments und der Anstieg der Personalkosten in Europa“, erklärte Firmenchef Pierer in einer Stellungnahme. Er fügte hinzu, man habe „frühzeitig tiefgreifende Maßnahmen“ eingeleitet, die im zweiten Halbjahr „eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse“ bewirken würden.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!