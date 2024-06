Im Motorradsektor hat die Dynamik in den wichtigen Märkten USA und Europa merklich nachgelassen. In den USA wird weiterhin ein hohes Zinsniveau erwartet, was sich negativ auf die Verkäufe auswirken könnte. Auch der europäische Markt zeigt sich sehr volatil. Aufgrund gestiegener Produktionskosten in Europa sollen die Stückzahlen am Standort Mattighofen erheblich reduziert werden. Zusätzlich wird die gemeinsame Forschung und Entwicklung mit dem Partner Bajaj Auto in Indien und dem Joint-Venture-Partner CFMOTO in China intensiviert. Es ist auch geplant, "die vorteilhaften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in diesen Regionen zur Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit" zu nutzen und verstärkt auf die dortige Zulieferindustrie zu setzen.

Nach der Umsatz- und Gewinnwarnung ist der Aktienkurs von Pierer Mobility am Montag erheblich eingebrochen. Im frühen Handel sanken die Papiere um 8,8 Prozent auf 32,30 Euro, was die bisher schwache Jahresperformance auf ein Minus von 35 Prozent verschlechterte.

>>> KTM baut weitere Stellen ab

Mit dem Wachstum der Absatzzahlen in den letzten zehn Jahren habe sich die Mitarbeiterzahl der Motorradtochter KTM AG mehr als verdoppelt, schreibt das Unternehmen. "Angesichts der geänderten Standort- und Marktsituation musste der Personalstand nunmehr angepasst werden. Dieser Personalabbau nach Jahren steigender Beschäftigung ist schmerzlich, aber notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsstandorts zu erhalten und zu sichern." Am Wochenende war jedoch nicht herauszufinden, was das konkret bedeutet und ob noch weitere Entlassungen folgen werden.

Im März bestätigte Finanzvorstand Viktor Sigl die geplante Streichung von 300 Stellen in der Produktion sowie von 120 Arbeitsplätzen bei der KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH, die insgesamt 850 Mitarbeiter beschäftigt. Sigl zufolge soll bis zu zwei Drittel der Stellenreduktion durch natürliche Abgänge erfolgen. Trotzdem gab es seit Jahresbeginn bereits Kündigungen. Er geht davon aus, dass damit ein Großteil der "unternehmensseitigen Maßnahmen" abgeschlossen sein wird. Diese Maßnahme erfolgt im Zuge der Verlagerung von Produktions- und Entwicklungsaktivitäten nach Asien, insbesondere nach Indien und China, wo Pierer Mobility Partnerschaften mit Bajaj Auto und CFMoto unterhält​​​​.