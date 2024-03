Grund für die Reduzierung der Forschung ist die angekündigte Verlagerung der Produktion neuer Modelle nach Indien und China. "Vor allem China ist uns in der Elektromobilität und der Connectivity (Vernetzung) voraus. Da brauchen wir in Mattighofen nichts neu erfinden." Auch die Zahl der freien Motorradtester wird reduziert, und zwar deutlich von 150 auf 90. Einen gewissen Sparwillen leugnet der Vorstand nicht: Man müsse sich darauf einstellen, dass die zweistelligen Wachstumskurven der vergangenen Jahre derzeit einfach nicht in Sicht seien, sagte Sigl zur APA.

Was den ursprünglich angekündigten Abbau von rund 300 Arbeitsplätzen in der Produktion betrifft, rechne er auch hier mit rund zwei Dritteln durch natürliche Abgänge und einem Drittel durch Kündigungen. Er wolle dies aber nur als grobe Schätzung verstanden wissen, die darauf beruhe, dass es üblicherweise 200 bis 300 natürliche Abgänge pro Jahr gebe. Damit sei auch in diesem Jahr zu rechnen. Möglicherweise könne die Zahl aber auch etwas sinken, weil auch "rundherum nicht mehr so händeringend nach Arbeitskräften gesucht wird", so Sigl.