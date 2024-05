Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die UniCredit Bank Austria: Laut einer aktuellen Analyse der Ökonomen verzeichnet der Konjunkturindikator der Bank im April einen Anstieg auf minus 2,3 Punkte, den höchsten Wert seit einem Jahr. Rückenwind kommt vor allem aus dem Dienstleistungssektor, wie das Geldhaus mitteilte. Die jüngsten nominellen Lohnsteigerungen und der Rückgang der Inflation haben die Kauflaune der österreichischen Konsumenten verbessert. Erstmals seit zwei Jahren war die Stimmung unter den Konsumenten in Österreich besser als im Euroraum insgesamt. "Dies übertrug sich auch auf den Dienstleistungssektor, wo die Stimmung im April zwar nicht mehr weiter anstieg, aber im Vergleich zu den anderen Wirtschaftssektoren erneut relativ positiv ausfiel."

Schlechter als im Euroraum ist weiterhin die Lage im Baugewerbe und in der Industrie. Die gestiegenen Baupreise und die damit verbundene Auftragsschwäche im Hochbau wirken sich dämpfend aus. Die Industrie kämpft zudem mit hohen Kosten. Trotz dieser Herausforderungen verbesserten sich die Geschäftseinschätzungen in beiden Sektoren leicht."Für bessere Stimmung sorgte am Bau das staatliche Konjunkturpaket und in der Industrie die Aussicht auf baldige Zinssenkungen", erklärte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.



Die Lage am Arbeitsmarkt wird von den Ökonomen trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahl als "relativ stabil" eingeschätzt, da in vielen Branchen weiterhin ein Arbeitskräftemangel herrscht. "In den kommenden Monaten dürfte sich der leichte Aufwärtstrend der Arbeitslosenquote noch fortsetzen und erst im kommenden Jahr 2025 langsam umkehren", erwartet Bank-Austria-Volkswirt Walter Pudschedl. Für die Inflation wird ein weiterer Rückgang über den Sommer prognostiziert, vor allem aufgrund niedrigerer Großhandelspreise bei Strom und Gas, die an die Haushalte weitergegeben werden.



Für 2024 prognostizieren die Experten ein Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent, während für das folgende Jahr ein Plus von 1,5 Prozent erwartet wird. Haupttreiber dieser Entwicklung dürfte der Konsum sein, zusätzlich soll es zu einer Belebung der Investitionen kommen, ausgelöst durch Zinssenkungen ab Mitte 2024.