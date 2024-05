Europaweit verlief die im vergangenen Jahr je nach Branche sehr unterschiedlich, wobei sich gerade die beiden wichtigsten Branchen am schwächsten entwickelt haben. In der Branche „Software/Dienstleistungen“ wurde im vergangenen Jahr ebenso wie bei den Unternehmensdienstleistungen ein deutlicher Rückgang von 19 bzw. 27 Prozent registriert – beide Branchen hatten sich im Vorjahr allerdings auch besonders stark entwickelt (plus 20 bzw. 13 %). Die Automobil-/Fahrzeugindustrie verzeichnete 2023 einen Rückgang um fünf Prozent und rutscht im Branchenranking vom dritten auf den vierten Rang. Das größte Plus konnten die Maschinenbau- (+15 %), die Elektroindustrie (+14 %) und Finanzdienstleistungen (+13 %) einfahren.



Insgesamt bleibt Reimoser mehr als skeptisch, ob es in diesem Jahr gelingen wird, die Investitionstätigkeit in Österreich und Europa anzukurbeln: „Für das Jahr 2024 sehe ich weder eine Renaissance des Standorts Europa, noch eine für Österreich. Die geopolitischen Spannungen nehmen immer weiter zu, und auch die Konjunkturaussichten sind – gerade für Österreich und unseren sehr wichtigen Investor Deutschland – alles andere als rosig. Der Investitionsstandort Österreich muss sich anschnallen und wieder attraktiver werden, denn es ist ganz klar, wir verlieren seit Jahren immer mehr den Anschluss. Die hohe Steuerbelastung und die überbordende Bürokratie sprechen nicht für uns, und auch im Bereich Digitalisierung und Innovation heißt es, die Ärmel aufzukrempeln, um nicht auf der Strecke zu bleiben“.