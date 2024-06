Ein Sprecher des für Energiefragen zuständigen Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK) sagte am Dienstag, man sei in kontinuierlichem Austausch mit der OMV, auch zu diesem Thema. "Versorgungssicherheit hat höchste Priorität und wir unternehmen seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine alles, um diese zu sichern." Er betonte, dass die größte Gefahr in der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen liege. Offizielle Angaben des Ministeriums zeigten, dass der Anteil russischen Gases an den gesamten Gasimporten nach Österreich in den ersten vier Monaten 2024 höher war als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und im April 2024 81 Prozent erreichte.

>>> Gazprom gegen OMV: Sanktionen als Ursache für die Klage der Russen?

In einer "Urgent Market Message" vom 21. Mai 2024 hatte die OMV von einem potenziell folgenschweren ausländischen Gerichtsurteil berichtet, das ein "großes europäisches Energieunternehmen" erwirkt habe. Sollte dieses Urteil in Österreich gegen die OMV-Tochter OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) vollstreckt werden, müsste OGMT Zahlungen aus dem Gasliefervertrag mit Gazprom Export an das europäische Energieunternehmen leisten. Eine solche Zwangsvollstreckung könnte dazu führen, dass Gazprom Export die Gaslieferungen an OGMT einstellt, was den österreichischen Gasmarkt beeinträchtigen würde.