Gemessen am deutlich reduzierten Geschäftsvolumen verfüge man aber über eine "komfortable Liquiditätsposition" von 58,6 Millionen Euro, heißt es in der Mitteilung. Die Petro Welt beschäftigte im Jahr 2021 noch 3.319 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Jahr 2022 waren es nur noch 114. Die meisten der Beschäftigten waren in Russland tätig. Das Eigenkapital belief sich auf 25,3 Mio. Euro, der im Jahr 2022 erwirtschaftete Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag bei 5,6 Mio. Euro.

Neben dem Rückzug aus Russland hat sich die PeWeTe auch für die Beendigung des Joint Ventures im Oman entschieden. Die zum Konzern gehörende Tochtergesellschaft Pewete Evo Services, die im Rahmen des Joint Ventures im Oman Dienstleistungen erbringt, ist derzeit in Liquidation. Die Aktivitäten sollen nun auf Kasachstan konzentriert werden.

Am 16. August 2022 wurde von den Aktionären der Petro Welt Technologies AG in einer außerordentlichen Hauptversammlung dem Verkauf der Beteiligungen der PeWeTe in Russland zugestimmt. Die PeWeTe hat damit ihre direkten und indirekten Beteiligungen in Russland an eine russische Gesellschaft verkauft und übertragen.