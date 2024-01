Der Vorarlberger Beschlägehersteller Blum kauft ein 100.000 Quadratmeter großes Industrieareal im Zentrum von St. Pölten. Gemeinsam mit dem Voith-Konzern wird in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eine Fläche von rund 155.000 Quadratmetern revitalisiert: „Wir freuen uns, dass wir mit dem Voith-Areal in St. Pölten einen Standort gefunden haben, der sehr gut in unseren europäischen Produktions- und Logistikverbund passt. Bei der Suche nach dem idealen Standort für ein künftiges neuntes Werk in Österreich war für uns wichtig, dass genügend Grundflächen, Arbeitskräfte und eine gute logistische Anbindung verfügbar sind”, erklärt Blum-Geschäftsführer Martin Blum die Beweggründe für das erste österreichische Werk des Höchster Familienunternehmens außerhalb von Vorarlberg.

>>> Philipp Blum im großen Interview: "Langfristig geht an China kein Weg vorbei"

Zum Kaufpreis der Fläche in St. Pölten gab es keine Angaben. Vorarlberg werde Hauptstandort sowie Kompetenz- und Entwicklungszentrum bleiben, betonte das Unternehmen, das in Vorarlberg mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und zuletzt einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Das Traditionsunternehmen hatte bereits im Frühjahr 2023 angekündigt, aufgrund der Flächen- und Arbeitskräfteknappheit in Vorarlberg erstmals in Ostösterreich bauen zu wollen.

