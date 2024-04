Ein Gipswerk der deutschen Firma Knauf ist kurz nach Beginn des Krieges in der Ostukraine im Mai 2022 nach ukrainischen Angaben von der russischen Luftwaffe bombardiert worden. Fotos von einer dichten schwarzen Rauchwolke über dem Werk veröffentlichte der Militärgouverneur des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko nach dem Angriff. Das zu Beginn des Krieges stillgelegte Werk sei ein rein ziviles Objekt gewesen, schrieb er. Er warf Russland vor, die Industrie in der Region gezielt zu zerstören. Die Fabrik in Soledor im Donbass sei von einer Rakete getroffen und in Brand gesetzt worden, bestätigte Knauf. "Soweit wir wissen, wurden bei dem Raketenangriff keine Menschen verletzt", hieß es von Seiten des Unternehmens. Kurz nach dem Einmarsch der Russen hatte Knauf das Werk geschlossen.

>>> Knauf Fabrik in der Ukraine durch russischen Angriff zerstört

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine hatte Nikolaus Knauf, der 23 Jahre lang russischer Honorarkonsul in Nürnberg war, seine Beziehungen zum Kreml radikal abgebrochen und sein Amt niedergelegt. Dem unterfränkischen Unternehmer sei es immer wichtig gewesen, Brücken zwischen den Menschen in Deutschland und Russland zu bauen, hieß es in einer Mitteilung. So habe Knauf seit seinem Amtsantritt 1999 als Organisator oder Unterstützer zahlreicher kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen Menschen aus beiden Ländern zusammengebracht.