In Österreich steht die Branche vor einer Herausforderung: Schwache Auftragslage trifft auf hohe, deutlich über dem EU-Durchschnitt liegende Inflation. Dies ist insbesondere für eine stark exportorientierte Industrie, die in einem harten internationalen Wettbewerb steht, eine kaum zu bewältigende Herausforderung, so der FCIO in einer Aussendung.

>>> Elektro- und Elektronikindustrie: Startschuss für KV-Verhandlungen

Arbeitgeberverhandler Berthold Stöger verwies auf einen Produktionsrückgang von mehr als zehn Prozent im Jahr 2023, der in den heurigen Verhandlungen berücksichtigt werden müsse, um einen für die Branche tragfähigen Kompromiss zu erzielen, so Stöger in einer Aussendung. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter über der durchschnittlichen Inflationsrate von 6,36 Prozent und eine deutliche Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen.

Im Mai letzten Jahres einigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf eine Erhöhung der Ist-Löhne und -Gehälter für die meisten Beschäftigten in der chemischen Industrie um 9 Prozent plus einer unbefristeten Zulage von 48 Euro. Die höchsten Verwendungsgruppen erhielten 2023 eine Erhöhung von 8 Prozent plus 48 Euro. Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter steigen ebenfalls um 9,9 Prozent, genauso wie die Ausbildungsvergütungen sowie die Schicht- und Nachtarbeitszuschläge.