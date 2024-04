Sechs Millionen Euro investiert der Baustoffhersteller Knauf GmbH in eine neue Produktionslinie für pastöse Spachtelmassen in Weißenbach bei Liezen in der Obersteiermark. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch an eine alternative Energieversorgung wurde bei der Planung dieser vierten Produktionslinie gedacht. Im Einschichtbetrieb wird der gesamte Energiebedarf durch eine Photovoltaikanlage gedeckt. Abfälle aus der Produktion können in den Produktionsprozess zurückgeführt werden.

Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung auf unterschiedlichen Untergründen werden pastöse, also gebrauchsfertige Spachtelmassen entwickelt. Neben der Photovoltaik-Anlage und der Vermeidung von Abfällen durch die Rückführung von Resten in den Produktionsprozess setzt Knauf den Hebel auch bei den Gebinden an. Alle Eimer, die für Spachtelmassen verwendet werden, bestehen zu mindestens 70 Prozent aus recyceltem Material. Mit der neuen Anlage hat Knauf laut Ingrid Janker, Geschäftsführerin von Knauf Österreich, die Lieferradien der Rohstoffe um mehr als 50 Prozent und die Lieferradien um mehr als 30 Prozent reduziert.

