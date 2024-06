„Der EPS-Geschäftsbereich von Brucha ist für uns die optimale Erweiterung unseres Produktions- und Logistiknetzwerks. Mit dem nun dritten Produktionsstandort in Österreich – zentral gelegen zwischen St. Pölten und Wien – können wir die Liefer- und Servicequalität für unsere Kunden weiter ausbauen“, kommentiert Dr. Heimo Pascher, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe. „Die Brucha EPS-Sparte passt hervorragend zu Austrotherm, denn beide Firmen sind familiengeführte österreichische Traditionsunternehmen und stehen für höchste Qualitätsansprüche und Handschlagqualität“, fügt Heimo Pascher hinzu.

Auch das Management-Team von Brucha sieht die Vereinbarung positiv. „Da wir uns künftig auf unsere Hauptgeschäftsfelder, die Produktion des BRUCHAPaneels und die Montage von kälteisolierenden Räumen konzentrieren wollen, haben wir mit Austrotherm den perfekten Partner für die Übernahme unserer EPS-Produktion sowie den weiteren Betrieb am Standort in Michelhausen gefunden“, erklären die Geschäftsführer Ing. Josef Brucha und Mag. Rainer Lichtenberger. Beide betonen, dass es ihnen besonders wichtig war, die bestehenden Arbeitsplätze in Michelhausen zu sichern. „Mit Austrotherm ist uns dies auch mit langfristiger Perspektive gelungen“, so die Geschäftsführer der Brucha GmbH einstimmig.

Die Austrotherm Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von etwa 436 Millionen Euro und beschäftigte zum 31.12.2023 insgesamt 1.400 Mitarbeitende. Das Unternehmen befindet sich in österreichischem Familienbesitz und betreibt derzeit 26 Produktionsstandorte für Dämmstoffe in 12 Ländern. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld (EPS) und Purbach (XPS) ist der Dämmstoffpionier auch in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, der Türkei und Ungarn vertreten. Die Austrotherm Gruppe ist Teil der Schmid Industrieholding, die zum 31.12.2023 mit 6.900 Mitarbeitenden einen Umsatz von etwa 2,4 Milliarden Euro erzielte.