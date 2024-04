Mehrere Faktoren führten zur Insolvenz: Fehlentscheidungen bei Investitionen, insbesondere aufgrund unrealistischer Markteinschätzungen und unzureichender Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Festhalten an unrentablen Geschäftsfeldern und Niederlassungen trotz anhaltender Verluste; unzureichende Finanzplanung und -kontrolle, die zu einer Verschärfung der Liquiditätsprobleme und schließlich zur Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung geführt haben.



Brucha stellt seit 75 Jahren Dämmstoffe für den Industrie- und Gewerbebau her und ist in drei Geschäftsfeldern tätig: Produktion und Vertrieb von Dämmplatten, modularen Kühl- und Tiefkühlzellen sowie PS-Dämmplatten. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen weltweit. Der Vertrieb werde jedoch von Österreich und Deutschland aus gesteuert.