Erst kürzlich hat Mondi die Übernahme des Zellstoffwerks Hinton in Alberta, Kanada, von der West Fraser Timber Co. Ltd (West Fraser) zu einem Gesamtpreis von 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Werk wird über eine Produktionskapazität von rund 250.000 Tonnen Zellstoff pro Jahr verfügen und dem Konzern im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft mit West Fraser Zugang zu hochwertigen lokalen Fasern aus einer etablierten Holzversorgung bieten.

Mondi beabsichtigt, in das Werk zu investieren, um die Produktivität und die Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern, und - vorbehaltlich der vorherigen Planung und Genehmigung - in die Erweiterung des Werks zu investieren, insbesondere in eine neue Kraftpapiermaschine, die das Papiersackgeschäft in Nord- und Südamerika integrieren wird, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.

Andrew King, CEO der Mondi Group, kommentierte die Übernahme wie folgt: „Wir freuen uns, unsere neuen Kollegen vom Zellstoffwerk Hinton bei Mondi begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Zukunft des Werks zu sichern und das Wachstum von Mondi in Nordamerika mit unserem Portfolio an nachhaltigen Verpackungen zu unterstützen.“