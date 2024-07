Die Anlage schafft 20 Tonnen pro Stunde, was eine Jahreskapazität von 100.000 Tonnen Kunststoff- und Metallverpackungen ergibt und laut Geschäftsführer Kurt Bernegger die Hälfte der österreichischen Sortierkapazität für Leichtverpackungen abdeckt. TriPlast kann 24 verschiedene Abfallfraktionen erkennen, analysieren und sortenrein trennen und so als Rohstoff zurückgewinnen. Ab dem kommenden Jahr wird mit 60 Mitarbeitenden ein Umsatz von 15 bis 20 Millionen Euro erwartet. Der Standort am Ennshafen ermöglicht eine trimodale Anbindung, wodurch Lieferungen und Abtransporte per Lkw, Schiene und Schiff möglich sind.

>>> Europas modernste Sortieranlage in Enns: TriPlast revolutioniert das Recycling von Leichtverpackungen

Weltweit liegt die Recyclingrate von Verpackungen aus Kunststoff bei 14 Prozent. Seit den 1950er Jahren wurden weltweit rund 8 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert, von denen drei Viertel bereits im Müll gelandet und nur 9 Prozent recycelt wurden. Da im Recyclingprozess auch Material ausgeschieden wird und es zu Qualitätsverlusten kommt ("Downcycling"), ist die Ausbeute deutlich geringer als bei Aluminium, das ohne Qualitätsverlust wiederverwendbar ist. Wie die österreichische Umweltberatung auf ihrer Website vorrechnet, bleiben selbst beim Erreichen des ehrgeizigen 55-Prozent-Ziels von einer Tonne Primärkunststoff nach zehn Nutzungszyklen nur 2,5 Kilogramm des Ausgangsmaterials übrig. Daher komme der Abfallvermeidung im Kunststoffbereich große Bedeutung zu.