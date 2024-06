Danach wird das Material durch ein Trommelsieb nach Größe vorsortiert. Folien werden mit Windsichtern - eine Art Gebläse - abgesaugt, und Abfälle werden mit Nahinfrarot-Sensorik in unterschiedliche Kunststoffarten und Farben getrennt. Metall wird mittels Überbandmagneten herausgefiltert.

>>> Site Zero: Das ist die weltweit größte Kunststoffsortieranlage

Der Kunststoffmüll durchläuft 57 Sortieraggregate, bis am Ende die reinen Stoffe wie PET oder PE in Ballen gepresst und in der Output-Halle auf Lkw verladen werden. "Der Kunststoffanteil im Gelben Sack/Tonne beträgt rund 70 Prozent, zehn Prozent sind Metalle, rund 14 Prozent Fehlwürfe und der Rest Getränkeverbund-Kartons", erläuterte ARA-Geschäftsführer Martin Prieler. Derzeit liegt der Anteil der gewonnenen Reinstoffe aus dem angelieferten Müll bei 80 Prozent. Die Jahreskapazität der TriPlast-Anlage beträgt 100.000 Tonnen und deckt damit die Hälfte der österreichischen Sortierkapazität für Leichtverpackungen ab, so Geschäftsführer Kurt Bernegger.