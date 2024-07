Restrukturierungen und Sanierungen sollen zur „Heilung“ einer Situation führen, sagt Natalie Bairaktaridis, Managing Partner Ward Howell International. Damit ist auch das Ziel klar: Es sollte wieder ein gesunder Zustand eines Unternehmens erreicht werden. Das beinhaltet eine ertragstechnische, finanzielle und strategische Neuausrichtung für ein langfristiges Fortbestehen des Unternehmens. Die Strategie und Maßnahmen hängen stark von den Ursachen der Schieflage ab. Es macht einen großen Unterschied, ob ein Unternehmen nur kurzfristige Zahlungsausfälle, Managementfehler oder ein nicht mehr wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell verfolgt und komplett transformiert werden muss, so Bairaktaridis.



Wenn Unternehmen in Schieflage geraten, ist es für das bestehende Management häufig nicht mehr möglich, die Situation selbständig zu bereinigen, sagt Daniel Knuchel, Equity Partner von Advicum Consulting. Es braucht frische Impulse von außen. Menschen mit den richtigen Erfahrungen sind in diesen Situationen hilfreich. Zeitlich befristet und klar fokussiert. In vielen Unternehmen werden Interimsmanager auch schon hinzugezogen, bevor irgendwo das Warnlicht angeht und nur noch versucht wird zu retten, was möglich ist.



Performance Improvement



Dieses Ziel setzte sich der Textilien und Vliesstoffproduzent Lenzing, um proaktiv Anpassungen an die Marktgegebenheiten vorzunehmen und das Unternehmen resilient und profitabel als starken Marktteilnehmer zu positionieren. Denn die Herausforderungen waren anhaltend groß: geopolitische Spannungen, zunehmende Handelskonflikte, der Israel-Gaza-Krieg, der fortdauernde Krieg gegen die Ukraine sowie die starke Teuerung und Konjunkturflaute wirken sich negativ auf das wirtschaftliche Geschehen in der gesamten Textilbranche aus. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, wurde Walter Bickel als ausgewiesener Experte bei der Umsetzung von Ertragssteigerungsprogrammen im April 2024 in das Vorstandsteam als Chief Transformation Officer gerufen.

Positiver Free Cashflow, gestärktes Umsatz- und Margenwachstum sowie nachhaltige Kostenexzellenz sind die Zielsetzung. Das ganzheitlich ausgerichtete Performance Improvement Programm umfasst, neben Struktur- und Kostenanpassungen, die für eine erfolgreiche Markt- und Wettbewerbsposition notwendig sind, auch Maßnahmen zur Umsatzsteigerung sowie die Fortsetzung der bereits eingeschlagenen Premiumisierungs- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen und weitere Marktinnovationen.

An allen Schrauben, von der Top- bis zur Bottom-Line wird gedreht und ein umfassendes Optimierungsprogramm ist in der Entstehung. Programme dieser Art wurden von Walter Bickel in der Vergangenheit unter anderem bei SYNTEGON, KUKA, Treofan und der RKW-Gruppe erfolgreich umgesetzt. Mit dieser Erfahrung wird ein für Lenzing maßgeschneidertes, umfassendes Ergebnissteigerungsprogramm entwickelt und das Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet.