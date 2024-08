Meyer Burger erwartet durch diese Maßnahmen einen signifikant geringeren Finanzbedarf in naher Zukunft. Die bisher geplante Fremdfinanzierung durch spezielle US-Steuergutschriften wird weiterhin, aber in reduziertem Umfang verfolgt. Auch das mittelfristig erwartete operative Ergebnis sowie der Verschuldungsgrad der Gruppe werden voraussichtlich niedriger ausfallen als ursprünglich prognostiziert.

>>> Photovoltaik-Krise in Niederösterreich: Insolvenzen erschüttern die Branche

Zusätzlich kündigt Meyer Burger ein umfassendes Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm an, das der "Erreichung einer nachhaltigen Profitabilität" dienen soll. Im Rahmen dieser Neuausrichtung tritt Mark Kerekes aus dem Verwaltungsrat zurück. Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, die ursprünglich für den 16. September 2024 geplant war, wird auf den 30. September verschoben, vorausgesetzt, die Börse SIX stimmt zu. Andernfalls könnte ein noch späterer Termin in Betracht gezogen werden.

Trotz einer Rekordnachfrage nach Solarmodulen befindet sich die europäische Photovoltaikbranche in einer schweren Krise. Bereits vor Monaten schlug die Branche Alarm: Die steigende Flut günstiger Module aus China, die zunehmend den europäischen Markt überschwemmen, verschärft die Probleme erheblich. Innerhalb eines Jahres sind die Preise für Solaranlagen von 30 Cent pro Watt Peak auf 13 Cent gefallen, was einem Rückgang von fast 56 Prozent entspricht. Sogar die führenden Unternehmen in China kämpfen mittlerweile mit finanziellen Problemen. Zu diesen Preisen ist eine profitable Produktion für niemanden mehr möglich.

>>> Billig-Importe aus China: Steht Europas PV-Industrie erneut kurz vor dem Aus?

Für Meyer Burger war die Expansion in die USA der Versuch, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Das Unternehmen setzte große Hoffnungen auf die milliardenschweren Subventionen des Investitionsprogramms Inflation Reduction Act (IRA). Doch „in den USA sind die Investitionskosten für viele Güter in letzter Zeit gestiegen“, erläutert eine Sprecherin. Zudem blieben die erwarteten Steuergutschriften in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar hinter den Erwartungen zurück.



Meyer Burger plante, durch eine Kombination aus Subventionen, Krediten und einer Kapitalerhöhung die Rückkehr in die Gewinnzone zu schaffen. Dafür wären jedoch rund 450 Millionen Franken notwendig gewesen, eine Summe, die das in der Schweiz ansässige Unternehmen letztlich nicht aufbringen konnte.