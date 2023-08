Die Unterzeichnung des Kaufvertrages fand am Dienstag statt, über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Ziel ist eine reibungslose Integration des Unternehmens in die Anton-Paar-Gruppe. Über die Website und die Vertriebsorganisation von Brabender können Produkte und Dienstleistungen wie bisher direkt bezogen werden.

„Maßgeblich für die Entscheidung zum Kauf von Brabender war für Anton Paar das seit der Firmengründung vor 100 Jahren aufgebaute Know-how in der Entwicklung und Produktion von weltweit führenden Messgeräten. In Übereinstimmung mit der eigenen, langjährigen Strategie wird Anton Paar die Standorte von Brabender in Duisburg und Hackensack (USA) nachhaltig ausbauen und weiter stärken“, so Friedrich Santner, CEO der Anton Paar GmbH.



Das wohl bekannteste Gerät des deutschen Unternehmens ist der so genannte Farinograph: Er ist das erste und bis heute am weitesten verbreitete Gerät zur Qualitätskontrolle von Mehl und wurde 1928 von Firmengründer Carl Wilhelm Brabender entwickelt. Es kommt vor allem in Getreidemühlen, bei Herstellern von Backmitteln und in Großbäckereien zum Einsatz.