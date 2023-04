Welche standortpolitischen Weichenstellungen braucht es denn in Österreich jetzt, um schnell und gut die Krise zu meistern?



Friedrich Santner: Wir sollten uns überlegen, ob wie hier noch gut forschen und produzieren kkönnen. Wenn ich Österreich eine Impfung verabreichen dürfte, dann wären das drei Mutinjektionen. Plus einem viertem Mutbooster."



Sie hielten sich bei den Kurzarbeitszuwendungen zurück. Ärgern Sie sich über Unternehmen, die da jetzt voll hinlangen?



Friedrich Santner: Ihr Handeln haben die anderen für sich zu verantworten. Uns war wichtig, uns nicht in die Abhängigkeit dieser Beihilfen zu bringen. Wir sparen in der Zeit. Und können uns in der Not selbst helfen.



Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Flüchtlinge - eine Chance für die Wirtschaft" wünschten Sie sich 2016 rechtlich abgesicherte Schnupper-Tage. Ist daraus eigentlich etwas geworden?



Friedrich Santner: Das Thema verfolge ich ungläubig. Wir diskutieren ständig unter falschen Vorzeichen über die Migration. Für Österreich rege ich ein ganz einfaches Experiment an: Es sollen einmal alle mit Migrationshintergrund einen Tag nicht arbeiten. Und dann bewerten wir das Thema Zuwanderung neu.



2003 wurden die Anteile des Familienunternehmens in die gemeinnützige Santner Privatstiftung eingebracht. Ist das operativ eine Sorge weniger, sich in die Haare zu kriegen?



Dominik Santner: Definitiv, dieses Thema hat ganz wenig Raum im Tagesgeschäft. Und das ist gut so.



Man hört in der jüngeren Generation unter 50 häufig den Stoßseufzer: Wäre das Stiftungsrecht bloß durchlässiger, dann könnte die Nachfolgegeneration Kapital für Innovation und Startups aus dem Stiftungsvermögen generieren. Ihre Meinung?



Friedrich Santner: Dass in Österreich viel Stiftungskapital tot herumliegt und nichts gemacht wird, ist offensichtlich. Es gibt eine Reihe von Stiftungsvorständen, die Ambitionen hätten, dieses Stiftungskapital wieder besser in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Unternehmerisches Denken war mit Blick auf das Stiftungsrecht noch nie die große österreichische Stärke. Wir sind doch eher Bewahrer.

Eine 2019 an Bayern München gelieferter Spielfeldsimulator kann die Leistung einzelner Spieler erfassen. Wie messen Sie eigentlich die Leistung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?



Jakob Santner: Nicht ausschließlich über Kennzahlen. Denn deren Interpretation - etwa bei kostenmäßig überzogenen Projekten - kann schnell zu Fehlurteilen führen. Da muss man schon genauer hinschauen.



In einem Interview meinten Sie einmal, es gibt sinnlose Ausgaben wie goldene Wände in der Garage. Frage an die Söhne: Welche Extravaganzen gönnt sich der Vater dann doch mal?



Jakob Santner: Also je mehr ich darüber nachdenke: Mir fällt nichts ein.



Dominik Santner: Eine zusätzliche Klimaanlage im Büro, für sehr heiße Sommertage.



Friedrich Santner: Für heiße Besprechungen (lacht).



Zu Ihrer Einstellung zur Jobwelt sagten Sie einmal sinngemäß: Wenn´s ein anderer macht, ist es auch ok. Sie werden der Firma operativ aber noch eine Weile erhalten bleiben, oder?



Friedrich Santner: Ich bin jetzt 62. Vor zwei Jahren führte ich für das Unternehmen und alle Gremien eine Altersobergrenze für die Neubestellung - die im Falle der Geschäftsführung bei 65 Jahren liegt - ein. Um sicherzustellen, dass ich selbst nicht den Zeitpunkt verpasse, einen oder zwei Schritte zurückzutreten. Bis dahin arbeite ich mit Leidenschaft.



2021 kletterte der Gruppenumsatz auf 471 Millionen Euro. In welchem Jahr knackt Anton Paar die Umsatzmilliarde?



Friedrich Santner: Wir verdoppeln uns alle fünf Jahre. Gute Zukäufe vorausgesetzt, halten wir den Kurs.