In Kooperation mit der Technischen Universität München forscht Karin Nachbagauer - Mathematik-Professorin der FH Oberösterreich Wels - an einem digitalen Zwilling eines Industrieroboter. Das Besondere daran: der Roboter-Arm soll aus biegsamen Leichtbau-Komponenten entwickelt werden. Gerade für eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine werden in Zukunft weiche und flexible Materialien stark an Bedeutung gewinnen. „Wir prüfen, ob sich sehr weiche Strukturen, beispielsweise Schaumstoffe, als Roboter steuern lassen. Anwendbar wäre das in der Medizintechnik, etwa, wenn Operationsroboter sich im Körper stark verbiegen, aber dennoch eine präzise Steuerung notwendig ist.“ so die Professorin.



Ergänzt wird das Forscherteam vom einem emeritierten belgischen Universitätsprofessor. „Unser junges, dynamisches Team kann viel von seinem Fachwissen profitieren – und er umgekehrt von uns in der Softwareentwicklung. Innovative Projekte dieser Art würde ich mir auch in Österreich mehr wünschen.“



Nachbagauer schloss 2009 ihr Diplom in Industriemathematik an der JKU ab. Später wechselte sie in die Mechatronik und absolvierte ihr Doktorat in der Technischen Mechanik. Als Industriemathematikerin bildet sie die Fragestellungen im Maschinenbau anhand mathematischer Gleichungen ab. Für die Lösung dieser komplizierten Gleichungen kommt Informatik zum Einsatz. Seit 2015 lehrt Karin Nachbagauer als Professorin für Angewandte Mathematik an der FH Oberösterreich in Wels mit dem Schwerpunkt Mehrkörperdynamik.