Der österreichische Werkzeugmaschinenhersteller Emco mit Sitz in Hallein (Tennengau) stellt zum 31. August 2025 die Produktion an seinem deutschen Standort in Magdeburg ein. Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten wird die Fertigung künftig an die bestehenden Produktionsstandorte in Hallein und Italien verlagert. Von der Werksschließung sind etwa 50 Mitarbeitende betroffen. Für sie sei ein umfassender Sozialplan vorgesehen.

In einer Stellungnahme heißt es: "Aufgrund starker Kostensteigerungen, deutlicher Preisdifferenzen zur Konkurrenz und der Notwendigkeit, im globalen Markt zukünftig erfolgreich zu bestehen, wurden sämtliche Standorte hinsichtlich ihrer Rentabilität, aber auch bezüglich der vorhandenen ungenutzten Produktionskapazitäten bewertet."