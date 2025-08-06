Wie etwa Arbeitgebertreue?



Engleder: Sie wollen gestalten. Was fehlt, ist noch die Eröffnung der zusätzlichen Flächen drei Autominuten entfernt. Die Niederlassung platzt aus allen Nähten.



Früher war Engel extrem straff geführt. Aber damit machten Sie recht bald Schluss.



Engleder: Man war es gewohnt, linear zu führen. Es gab diese klare "chain of command". Die ist bei der heutigen Unternehmensgröße nicht mehr praktikabel. Deshalb entwickeln wir uns weiter. Wir wollen schnellere, konsentsorientierte Entscheidungen herbeiführen. Das heißt, nach einer Diskussion zählt das beste Argument, es kommt zu keinen faulen Kompromissen. Verantwortung an die Regionen und auch die Zentralbereiche in Österreich zu delegieren, ist der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg der Firma.



Und es spielt das Schwertberger Management frei...



Engleder: Zurückkommend auf die Hubs ist wichtig zu betonen: es wird nicht drei Firmen Engel geben, aber mehr regionale Eigenständigkeit. Die Führungskräfte müssen sich in diese Richtung entwickeln und diesen Mindset leben. Regionalpräsidenten werden in Abstimmung mit ihren jeweiligen Zentralbereichsverantwortlichen in Österreich stehen.



Dass Mexiko in Teilen zur verlängerten Werkbank für Europa - sozusagen zu einem günstigeren Kaplice - wird, ist unrealistisch?



Engleder: Es gibt vielleicht da und dort diese Ängste, doch die Strategie sagt etwas anderes. Wir werden in der Region für die Region produzieren.



In Kaplice wurde zuletzt ausgebaut.



Engleder: Gehörig. Kaplice ist aus Kostensicht hochinteressant, auch dessen logistische Nähe. Besser geht es nicht. Wir haben auch dort einen erstaunlichen Reifegrad und eigentlich müssten wir es nach St. Valentin nun als nächstes Werk des Jahres einreichen (lacht). Wir investieren jetzt gerade wieder in neue Laserschneidanlagen.



Welche Perspektiven hat der Standort?



Engleder: Wertschöpfungsintensive und vor allem kundenspezifische Arbeiten, wie etwa die Feinblechbearbeitung und der Schaltschrankbau, werden in Kaplice bleiben. Perspektivisch wollen wir das Werk vom Reifegrad weiter erhöhen und nicht nur als verlängerte Werkbank zu Schwertberg führen. Wir haben dort ein großes Automatisierungszentrum hochgezogen. Wir wachsen derartig stark in der Automatisierungstechnik, dass es auch für die Kollegen in Kaplice wohltuend ist, denn sie stehen nunmehr in der Produktverantwortung.



Der Standort St. Valentin wurde im Vorjahr für seine Top-Produktionskonzepte prämiert. Das ELOS – ENGEL Lean Organization System - Das ELGS - ENGEL Lean Gesamtsystem trägt klar Ihre Handschrift. Woher kommt eigentlich ihre Hingabe zu KPIs?



Engleder: Was mechanistisch klingt, ist es eigentlich nicht. Das Engel Produktions-Optimierungs-System EPOS geht Hand in Hand mit einem Führungsverständnis, Verantwortung an die richtigen Stellen zu bringen. Wir definieren gerade auch unsere Zielzustände mit "objectives and key results" neu. Das bringt riesige Vorteile: Wir geben nicht mehr den Weg vor, sondern kontrollieren das Erreichte.



Schlank halten Sie es auch in der Vierer-Geschäftsführung. Das Sales-Ressort haben Sie von Ihrem Schwager Christoph Steger übernommen und seither nicht abgegeben. Um Machtfülle geht es Ihnen aber nicht?



Engleder: Nein. Es ist Grunderfordernis, dass der CEO sehr kundennah auftritt und dennoch nicht jedem Auftrag hinterherjagt. In meiner Rolle liegt die Vertriebs- und Marketingstrategie. Und es stellt sich die Frage, wie man Vertrieb interpretiert. Ein Beispiel: Wir haben drei starke Business-Units-Leiter, die de facto das gesamte operative Vertriebsgeschäft aufgenommen haben. Ich kann Ihnen erzählen, dass ich in den letzten zwei Jahren keine drei Endverhandlungen habe führen müssen. Das ist die neue Kultur. Wir delegieren Verantwortung dorthin, wo es am besten passt.



Dass das Ausscheiden Stegers darauf zurückzuführen ist, sich operativ darauf verständigt zu haben, eine klarere Linie zu fahren, werden Sie so nicht bestätigen?



Engleder: Er hat von sich aus entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um einen anderweitigen Karrierepfad einzuschlagen. Das respektiere ich.



Unter Ihrer Führung läuft der Umbau des Produktportfolios in Richtung Energieeffizienz und Digitalisierung. Am Markt hört man zweierlei: Die Gefahr, am Markt vorbeizuproduzieren und anderseits, dass Automobilisten jedes erdenkliche neue Features mit Handkuss nehmen, um Standzeiten zu erhöhen.



Engleder: Wir betreiben Digitalisierung nicht als Selbstzweck sondern stets nutzenorientiert. Assistenzsysteme, die es ermöglichen, Rezyklat einfacher oder energieeffizienter zu verarbeiten, werden wertgeschätzt. Zugleich wollen wir kein Overselling betreiben. Das wäre ein Pyrrhussieg. Der Kunde würde zu teuer unterwegs sein und sich irgendwann keine Engel-Maschine mehr leisten wollen. Wir handeln eher gemäß unserem Motto „be the first“, das bedeutet, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen möchten, in ihren Bereichen die ersten zu sein. Wenn digitale Lösungen hierfür einen Beitrag liefern, bieten wir sie an.

Mussten Sie zu Beginn Ihrer CEO-Laufbahn eigentlich Lehrgeld zahlen?



Engleder: In den ersten eineinhalb Jahren war ich - was die Dauerpräsenz im öffentlichen Raum bis hin zu Social Media betrifft - bei Gott nicht in der Wohlfühlzone. Denn Botschaften, die vom CEO kommen, werden ja um einiges verstärkt wahrgenommen. Da hat es Zeit gebraucht, anzukommen.