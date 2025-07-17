Defence-Zulieferer Österreich : Geheime Helden der Rüstung: Wie Österreichs Zulieferer Europa verteidigen

17.07.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Was früher als rein zivile Technologie galt, findet heute Anwendung in modernen Waffensystemen. Österreichische Maschinen- und Anlagenbauer entdecken das Defence-Geschäft für sich – oft leise, aber wirkungsvoll.

Inhalt

Österreichischer Zulieferer rüstet für europäische Verteidigung

Smart Glasses mit Eye-Tracking-Technologie des Wiener Defence-Scale-Ups Viewpointsystem

- © MATIC KREMZAR

Daniel Pohselt