factory automation: Herr Schnake, wo sehen Sie derzeit die wichtigsten Einsatzfelder für KI direkt am Shopfloor?

Stefan Schnake: Bei Phoenix Contact sehen wir die wichtigsten Einsatzfelder für datengestützte Intelligenz am Shopfloor aktuell in drei Bereichen: Qualitätssicherung, Energiemanagement und Produktionssteuerung. In unserer Elektronikfertigung am Standort Bad Pyrmont betreiben wir produktiv eine Analytics-Architektur, die täglich KPIs wie Flow, Auslastung, First-Pass-Yield und Ausschussquoten berechnet – aggregiert über Schicht, Tag und Monat. Dazu kommt ein Energiemonitoring, das Ruhezeiten, Lastspitzen und Anomalien erkennt.

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Wir gehen aber bewusst über die klassischen Felder Predictive Maintenance und Qualitätssicherung hinaus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei uns auf der Sektorenkopplung von Produktion und Gebäude. Am Standort Bad Pyrmont vernetzen wir rund 66.500 Datenpunkte allein aus der Gebäudeautomation mit weiteren 10.000 Datenpunkten aus den 350 Fertigungslinien. Das Ziel ist die energetische Optimierung des Gesamtstandorts. Sensoren erkennen beispielsweise automatisch, wenn in Hallenbereichen keine Bewegung stattfindet oder Anlagen stillstehen – etwa bei einem ungeplanten Schichtausfall. Die Gebäudeautomation passt dann Beleuchtung, Belüftung und Klimatisierung eigenständig an.

KI am Shopfloor: Warum Unternehmen jetzt deutlich effizienter produzieren



In der Production Analytics Community der RWTH Aachen, in der wir aktiv mitwirken, sehen wir branchenübergreifend einen klaren Trend: Die Einsatzfelder verschieben sich von reiner Transparenz hin zu prädiktiven und adaptiven Anwendungen. Konkret heißt das: Nicht nur sehen, was passiert, sondern verstehen warum, vorhersagen was passieren wird, und am Ende automatisiert reagieren. Das gilt für die Energieoptimierung genauso wie für die Qualitätssicherung und das Bestandsmanagement.

Welche messbaren Produktivitäts-, Qualitäts- oder Energieeffekte konnten Sie durch den Einsatz datenbasierter Analytik und KI bereits erzielen?

Schnake: Einen konkreten Effekt konnten wir bereits im Oktober 2023 nachweisen: Durch die automatisierte Reaktion unserer Gebäudeautomation auf einen Produktionsstillstand – ermöglicht durch die Vernetzung von Produktions- und Gebäudedaten über die Asset Administration Shell – haben wir rund 500 kWh eingespart und den CO₂-Ausstoß um 200 kg reduziert. Das entspricht etwa dem Strombedarf eines Zweipersonenhaushalts in einem Vierteljahr. Aus dem branchenübergreifenden Austausch in der Production Analytics Community wissen wir: Die messbaren Effekte sind erheblich. Studien, die dort vorgestellt wurden, zeigen Energieeinsparungen von bis zu 30 % durch Lastspitzen-Management, bis zu 25 % Kosteneinsparung durch frühzeitiges datenbasiertes Qualitätsmanagement und einen Unterschied bei Ausschuss- und Nacharbeitskosten zwischen Top-Performern (0,6 % des Umsatzes) und Schlusslichtern (2,2 %). Mangelnde Qualität kostet Unternehmen im Durchschnitt 15 bis 20 % des Umsatzes. Der Hebel ist also enorm.

Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen müssen Unternehmen schaffen, damit KI am Shopfloor überhaupt wirksam eingesetzt werden kann?

Schnake: Aus unserer Erfahrung sind drei Voraussetzungen entscheidend: eine saubere Datenarchitektur, standardisierte Schnittstellen und ein klares Daten-Governance-Modell. Technisch setzen wir auf eine 4-Layer-Architektur: Die erste Schicht sammelt Rohdaten über Microservices, MQTT und PLCnext-Controller. Die zweite Schicht bildet das Herzstück – die Asset Administration Shell als Metadata-Layer und Single Source of Truth für alle Asset-Stammdaten. Darüber liegt Apache Airflow als Analytics-Processing-Layer, der sämtliche KPIs vorberechnet und über REST-APIs bereitstellt. Ganz oben steht die reine Visualisierung. Das Kernprinzip: Separation of Concerns auf jeder Ebene, und Kommunikation ausschließlich über APIs – kein direkter Datenbankzugriff von BI-Tools.

„KI muss sich rechnen – sonst war es kein Fall für KI“



AAS sind echte Gamechanger für die Integration von Assets in übergeordnete Systeme. Der entscheidende Vorteil: Wenn sich Maschinen ändern oder neue Produktionslinien hinzukommen, muss nur der AAS-Eintrag angepasst werden – nicht der Analytics-Code in 20 verschiedenen Verarbeitungspipelines. Das macht die Lösung skalierbar. Organisatorisch haben wir bewusst früh eine Konzernbetriebsvereinbarung „Analytics@PhoenixContact“ geschlossen, die den gesamten Prozess regelt – von der Datenanforderung über die Rollenverteilung bis zur Freigabe. Dazu gehören klar definierte Rollen: Product Data Owner, Data Owner, Data Analyst und Data User. Jede Bereitstellung personenbezogener Daten durchläuft eine formale Konformitätserklärung. Das schafft Vertrauen bei allen Beteiligten und beschleunigt paradoxerweise die Umsetzung, weil die Spielregeln klar sind.





Die Datenqualität bleibt die größte Herausforderung – das erleben wir selbst und hören es von jedem Partnerunternehmen in der Community. Die Ausgangslage ist überall ähnlich: heterogene, historisch gewachsene IT-Landschaften, fehlende Semantik, keine zentrale Zugänglichkeit zu Asset-Daten. Unsere Antwort darauf ist ein systematischer Ansatz: Wir nutzen die AAS, um Asset-Stammdaten zu standardisieren und eine regelmäßige Datenpflege durch Audits zu etablieren.