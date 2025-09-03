Der oberösterreichische Maschinenbauer Engel, mit Standorten in Schwertberg, Dietach und St. Valentin, steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Der weltweit tätige Spezialist für Spritzgießmaschinen sieht sich angesichts des wachsenden internationalen Wettbewerbs, hoher Produktionskosten und des zunehmenden Kostendrucks gezwungen, einen "umfassenden Transformationsprozess“ einzuleiten – so die offizielle Wortwahl des Unternehmens.

>>> Wie der Engel-CEO den Maschinenbau radikal neu denkt

Bereits im Herbst sollen 50 Stellen abgebaut werden. Doch dabei wird es nicht bleiben: Laut Unternehmensleitung sind mittelfristig alle drei österreichischen Werke betroffen. Der Standort St. Valentin, wo bereits im Vorjahr über 30 Stellen gestrichen wurden, steht erneut im Fokus. In Summe plant Engel einen weiteren Personalabbau im Angestelltenbereich von zehn bis 15 Prozent – nach Möglichkeit durch natürliche Fluktuation, etwa durch Pensionierungen.

Der Widerstand innerhalb der Belegschaft gegen diese Maßnahmen wächst, nicht zuletzt, weil die Geschäftsführung angekündigt hat, die im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen zu erwartenden Lohnsteigerungen nicht weitergeben zu wollen.

