Angesichts der drohenden US-Einfuhrzölle erwägt Mercedes-Benz eine Ausweitung der Produktion in seinem Werk in Tuscaloosa, Alabama. Das Unternehmen könnte seine Fertigungskapazitäten dort erhöhen, um auf die sich verändernde Handelspolitik zu reagieren und seine Marktstellung in Nordamerika weiter zu festigen.

Mercedes setzt auf Alabama als Schlüsselstandort

Das Werk in Tuscaloosa ist seit Jahren ein zentraler Produktionsstandort für Mercedes-Benz in den USA. Vor allem SUVs der GLE- und GLS-Klasse werden dort gefertigt. Diese Modelle sind sowohl auf dem US-Markt als auch weltweit gefragt. Laut Unternehmensangaben gehen rund zwei Drittel der in Alabama produzierten Fahrzeuge in den Export, was das Werk zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Mercedes-Strategie macht.

Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm äußerte sich am Donnerstag zu den möglichen Expansionsplänen: „Wir könnten mehr in Tuscaloosa lokalisieren, um auf die Spannungen zu reagieren.“ Diese Aussage deutet darauf hin, dass Mercedes-Benz seine Produktion in den USA ausweiten könnte, um die Abhängigkeit von Importen aus Europa zu reduzieren und potenzielle Handelshemmnisse zu umgehen.

Erweiterung als Reaktion auf Handelskonflikte

Die Entscheidung, mehr Fahrzeuge in den USA zu produzieren, wäre eine direkte Reaktion auf die drohenden Zölle von bis zu 25 Prozent, die die US-Regierung auf importierte Fahrzeuge erheben könnte. Eine stärkere Lokalisierung der Produktion könnte Mercedes-Benz helfen, mögliche Kostensteigerungen zu vermeiden und weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

Zukunft der Elektromobilität in den USA

Ein weiterer Aspekt, der für den Ausbau des Werks in Alabama spricht, ist die zunehmende Bedeutung der Elektromobilität. Mercedes-Benz hat in Tuscaloosa bereits mit der Produktion von Elektro-SUVs für die Marke EQ begonnen. Der Ausbau der Produktionskapazitäten könnte es dem Unternehmen ermöglichen, seine Elektrostrategie in Nordamerika weiter voranzutreiben.

Die USA gelten als wichtiger Wachstumsmarkt für Elektrofahrzeuge, und eine lokale Produktion könnte Mercedes helfen, von staatlichen Subventionen und Steuervergünstigungen für E-Autos zu profitieren. Zudem könnten durch die Produktion in den USA zukünftige Importbeschränkungen für Elektrofahrzeuge aus Europa umgangen werden.