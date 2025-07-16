Lange Zeit schien es, als sei das Zeitalter militärischer Machtpolitik endgültig vorbei. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Globalisierung der Märkte trat eine Phase ein, die stark auf Regeln, Multilateralismus und wirtschaftliche Integration setzte. Die Vorstellung einer regelbasierten Weltordnung dominierte politische Debatten, Sicherheitsstrategien und ökonomische Planung. Doch diese Ordnung ist ins Wanken geraten.

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler diagnostiziert in seinem Vortrag am Industriekongress 2025 in Pichlarn „Die neue Weltordnung. Zwischen Deglobalisierung und neuen Allianzen“ eine tektonische Verschiebung der globalen Machtverhältnisse – mit weitreichenden Folgen auch für Österreichs Industrie.