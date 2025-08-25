Bisher war im Gesellschaftervertrag von 2015 festgehalten, dass sich Trumpf nicht an der Produktion von Waffen beteiligen darf – ein Ausdruck der christlich geprägten Unternehmenswerte. Doch die geopolitischen Umwälzungen, insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die zunehmende Bedrohung durch unbemannte Flugobjekte, haben ein Umdenken ausgelöst.

„Vor diesem Hintergrund hat es nach intensiven Diskussionen eine Entscheidung der Unternehmerfamilie und des Unternehmens gegeben, Trumpf-Technologien für defensive Verteidigungslösungen zur Verfügung zu stellen“, teilte ein Sprecher mit. Entscheidend dabei: Trumpf will keine tödlichen Waffensysteme entwickeln, sondern Technologien zur Drohnenabwehr – also zur reinen Objektableitung.

