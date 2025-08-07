Daraufhin wurde eine weniger bekannte Schauspielerin mit einer ähnlichen Stimme verpflichtet. Trotzdem hat OpenAI jetzt nach dem Streit mit der New York Times (siehe letzter Artikel) vielleicht die nächste Klage am Hals. In Kalifornien, dem Hauptsitz von OpenAI und Wohnort von Johannson, ist die unerlaubte Nutzung von Persönlichkeitsrechten besonder streng geregelt. Und Johannson würde ihren Schaupiel-Kollegen einen riesen Gefallen tun, wenn sie die Sache streng verfolgt, vielleicht Millionen bei einem Vergleich aushandelt. Denn neben allen die kreative Inhalte schaffen, müssen auch alle die quasi selbst kreative Inhalte sind, sich ansonsten warm anziehen und um ihre Relevanz bangen.

>>> Job-Aus oder Wohlstands-Wunder? So trifft KI unsere Wirtschaft

Vernachlässigen wir nicht die technische Sicht der Dinge: GPT-4o befeuert den Trend zu Voice Assistants, der bisher irgendwo zwischen Smart Speaker und Amazon Abhörskandal stecken geblieben war. Die Datenschutz-Bedenken bleiben. Aber wenn Nutzer dieses Angebot besser annehmen als alle davor, weil wir ja jetzt nicht nur Freunde sondern vielleicht sogar Flirt-Parter sind, bedeutet das für Unternehmen einiges.



Gleichzeitig bringt Microsoft ab Juni und zusammen mit seinen Hardware-Partnern Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo and Samsung einen neuen PC für den KI Copilot raus: den Copilot+ PC. Während vor allem mit mehr Sicherheit und der Möglichkeit der gleichzeitigen Nutzung von allgemeinen Large Language Models und speziellen Small Language Models geworben wird, dürfte für Microsoft vor allem ein Punkt interessant sein: der Zugang zu Daten und Nutzungs-Statistiken über die eigenen Anwendungen hinaus. Mit der Recall-Funktion können Nutzer alle Informationen wiederfinden, die sie jemals auf dem Copilot+ PC aufgerufen haben.



Das ist auf der einen Seite wirklich praktisch, auf der anderen aber auch ein tiefer Einblick in Arbeitsprozesse, Firmengeheimnisse und Privatsphäre. Vielleicht also vor der neuen Hardware-Bestellung eine offene Diskussion mit den Kollegen führen, ob das wirklich (schon) gewollt ist. Denn eins ist auch klar: das Nutzerverhalten gegenüber digitalen Anwendungen verändert sich rasend schnell und je einfacher und hilfreicher das Angebot, desto niedriger die Hemmschwelle der Datennutzung zuzustimmen.