Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei die räumliche Nähe zu den Kunden aus der Automobilindustrie, so die Geschäftsführung. "Die Entwicklung in den einzelnen Ländern ist stabil und erfreulich, trotz unterschiedlicher regionaler Herausforderungen." 2024 plant das Unternehmen weitere Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro. Das familiengeführte Unternehmen aus dem Mühlviertel verfügt derzeit über 16 Standorte, einer davon in Kiew. Trotz des Angriffskrieges der Russen würde das ukrainische Team "das wenig mögliche Geschäft mit herausragender Leistung" abwickeln. Laut Hödlmayr gebe es auch keine Überlegungen, die Niederlassung zu schließen.

Im vergangenen Herbst wurde das Unternehmen von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH umgewandelt. Mit 1. Juli dieses Jahres wird der designierte Geschäftsführer Johannes Alexander Hödlmayr - er repräsentiert die dritte Generation der Eigentümerfamilie - offiziell neuer CEO. In das Familienunternehmen, das als Logistiker auf der West-Ost-Achse stark vertreten ist, einzusteigen, habe sich für den 27-Jährigen "stimmig" angefühlt, sagte Hödlmayr dem INDUSTRIEMAGAZIN. Gemeinsam mit Andreas Sundl (COO) und Robert Horvath (CFO) will Hödlmayr nach der Umwandlung des Unternehmens in eine GmbH nun als Holding-Geschäftsführer die nächsten Wachstumsschritte in Europa akkordieren und das Hödlmayr-Netzwerk weiter ausbauen. Die Themen der Zeit seien New Work, Digitalisierung und nachhaltige Mobilitätslösungen, aber auch der Direktvertrieb.