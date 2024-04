In den Jahren 2021 und 2022 ist die Inflation in Österreich im Jahresdurchschnitt von 2,8 Prozent auf 8,6 Prozent gestiegen, im Jahr 2023 ist sie mit 7,8 Prozent auf einem hohen Niveau geblieben. Die Lohnforderungen der Gewerkschaft orientieren sich an der Inflation. Diese waren entsprechend hoch und zum großen Teil erfolgreich: In der Frühjahrslohnrunde 2023 forderte die Gewerkschaft 12,9 Prozent mehr Lohn und Gehalt, im Durchschnitt wurden 10,5 Prozent erreicht. Beachtlich waren auch die Abschlüsse in der Herbstlohnrunde.

Wie eine Auswertung von EZB-Daten durch das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) zeigt, steigen die Löhne in Österreich damit deutlich stärker als im Euroraum: Im Euroraum stiegen die Tariflöhne von Oktober bis Dezember 2023 im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres um 4,5 Prozent, während sie in Österreich um 8,1 Prozent zulegten. Wifo-Ökonom Josef Baumgartner geht davon aus, dass sowohl im Jahr 2024 als auch im Jahr 2025 die Lohnsteigerungen in Österreich höher ausfallen werden als im Euroraum. Dies wird vor allem auf die Inflationsdifferenz zwischen Österreich und dem Euroraum zurückzuführen sein, wie bereits im Jahr 2023.