Von Arbeitgeberseite, dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, wird auf die angespannte Wirtschaftslage verwiesen. Das bestätigt auch Wifo-Ökonom Benjamin Bittschi: "Wir sehen die Branche auch 2024 in einer Rezession von minus 1,5 Prozent. Und das ist jetzt das zweite Rezessionsjahr nach 2023." Bittschi schlägt eine Lösung vor, wie sie bereits im Herbst bei den Metallern im Gespräch war: Jetzt einen Abschluss knapp unter der rollierenden Inflation, dafür nächstes Jahr einen Zuschlag.

Gewerkschafter Binder lehnt das ab. Die Gewerkschaft will in Betriebsversammlungen über Kampfmaßnahmen beraten, sollte es heute zu keinem Abschluss kommen. Morgen, Dienstag, sind die Verhandlungen in der Chemieindustrie an der Reihe. In den nächsten Tagen folgen die Papier- und die Textilindustrie.