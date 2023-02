Kapsch TrafficCom verkauft seinen spanischen Geschäftsbereich "öffentlicher Verkehr" an den Linzer IT-Dienstleister Kontron AG (ehemals S & T). Der Verkauf erfolge vorbehaltlich behördlicher Freigaben. Der vereinbarte Kaufpreis "entspreche den Erwartungen des Managements", hieß es in einer Aussendung des Unternehmens.

Der Bereich öffentlicher Verkehr zähle nicht zum strategischen Kerngeschäft von Kapsch TrafficCom, daher habe sich das Unternehmen entschieden, diesen Geschäftsbereich zu verkaufen, hieß es in der Aussendung weiter. Der Wiener Mautspezialist hatte die Transportation-Sparte von Schneider Electric im Jahr 2016 erworben. Diese enthielt unter anderem auch Aktivitäten im Bereich öffentlicher Verkehr (insbesondere Fahrkartenautomaten und Zugangskontrollen) in Spanien. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete dieser Geschäftsbereich Unternehmensangaben zufolge einen Umsatz von rund 11,2 Mio. Euro und beschäftigte mehr als 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Für Kontron stelle die Transaktion "eine willkommene Gelegenheit dar, das bestehende Geschäft im Bereich öffentlicher Verkehr weiter auszubauen". Der spanische Geschäftsbereich, gebündelt in der Konzerngesellschaft "Arce Mobility Solutions", werde eine komplementäre Erweiterung des Kontron-Produktportfolios, Ingenieurskapazitäten einbringen und darüber hinaus die Präsenz der Gruppe im iberischen Markt, der bereits im Bahnsegment abgedeckt werde, stärken.