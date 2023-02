INDUSTRIEMAGAZIN NEWS: Herr Mitterlehner, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben gerade vom Ende des Investitionsdurchführungszeitraum gehört. Welche Fristen sind da jetzt zu beachten?



Andreas Mitterlehner: Ja, der Investitionsdurchführungszeitraum endet mit 28. Februar 2023, eine lang angekündigte Frist. Das heißt bis dahin müssen sämtliche Investitionen, die mit der Investitionsprämie gefördert werden sollen, in Betrieb genommen und bezahlt worden sein.

IM NEWS: Muss auch bei einem fremdfinanzierten Kauf der gesamte Betrag beglichen sein?



Mitterlehner: Das ist eine Frage, die in der Praxis sehr oft auftritt. Die Möglichkeit, Investitionen zu finanzieren, ist entweder mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital. Wenn es mit Fremdkapital finanziert wird, zum Beispiel mit einem Kredit, dann ist es nicht notwendig, dass dieser Kredit schon zur Gänze abgezahlt wurde. Hier würde schon eine Kreditvereinbarung im Sinne einer Bezahlung reichen und die Investition könnte abgerechnet werden, mit 28.Februar.



IM NEWS: Ist es möglich den Lieferanten noch zu wechseln?



Mitterlehner: Das ist möglich, hat die aws vor Kurzem erst in ihren FAQs bestätigt. Hier wäre es allerdings nur ausnahmsweise möglich, den Lieferanten zu wechseln, nämlich dann, wenn der Lieferant, mit dem man ursprünglich vereinbart hat, dass er liefert, zusichert, dass er nicht liefern kann bis zum Ende, dass Investition Durchführung des Zeitraums. Dieser Lieferant müsste dann eine schriftliche Bestätigung zur Verfügung stellen und sie müssten einen neuen Lieferanten finden, der bis Ende Februar liefern kann. Dann kann das mit der aws entsprechend vereinbart werden.



IM NEWS: Was passiert, wenn einige Investitionen nicht rechtzeitig in Betrieb genommen oder bezahlt werden können?



Mitterlehner: Voraussetzung ist, dass bis 28. Februar sämtliche Investitionen abgerechnet, also in Betrieb genommen und bezahlt worden sind. Wenn hier eine Investition diese Kriterien nicht erfüllt, dann kann diese Investition nicht abgerechnet werden. Die restlichen Investitionen könnten sehr wohl abgerechnet werden. Man muss aber aufpassen, denn es gibt einen dreimonatigen Abrechnung Zeitraum, sprich ab der letzten Inbetriebnahme und Bezahlung. Dann hat man noch drei Monate Zeit die Abrechnung durchzuführen, wenn man diese Frist versäumt, dann kann es kritisch werden.



IM NEWS: Gibt es Investitionen, bei denen die Frist noch länger läuft?



Mitterlehner: Das sind ganz große Investitionen mit einem Investitionsvolumen größer 20 Millionen Euro. Das sind aber eher die Ausnahme, muss man sagen. Hier hätte man noch zwei Jahre länger Zeit. Für die meisten Investitionen ist es aber so, dass mit 28. Februar die Frist abläuft und bis dorthin muss die Inbetriebnahme Bezahlung erfolgt sein. Und dann hat man maximal noch drei Monate Zeit, um diese Abrechnung durchzuführen.