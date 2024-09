Noch im Frühjahr hatte Pat Gelsinger optimistische Prognosen abgegeben und erklärt, dass in Magdeburg hochmoderne Fertigungstechnologien zum Einsatz kommen würden, mit denen Intel die Konkurrenz überholen möchte. Besonders die taiwanesische TSMC hat Intel in den letzten Jahren durch effiziente Produktionsprozesse abgehängt. Der Produktionsbeginn in Magdeburg war für 2027 oder 2028 vorgesehen.

Der Druck auf Intel nimmt zu. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal einen Verlust in Milliardenhöhe, und Analysten gehen davon aus, dass diese negativen Zahlen vorerst anhalten werden. Als Reaktion darauf kündigte Gelsinger im August einen Stellenabbau von etwa 15.000 Mitarbeitern an, was rund 15 Prozent der gesamten Belegschaft entspricht. Insgesamt plant Intel, im kommenden Jahr über zehn Milliarden US-Dollar einzusparen.



Neben den Plänen in Deutschland sind auch die Expansionsvorhaben in Polen von der Verzögerung betroffen. Im Gegensatz dazu investiert Intel weiter in den USA und arbeitet mit der Amazon-Cloud-Sparte an der Entwicklung neuer Chips.