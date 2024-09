Der steirisch-bayerische Chip- und Sensorenhersteller ams-Osram setzt seine Bemühungen fort, die eigene Finanzierungsstruktur zu optimieren. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurden im Rahmen einer Privattransaktion vorrangige Anleihen im Gesamtwert von 200 Mio. Euro mit einer Verzinsung von 10,5 Prozent und einer Laufzeit bis 2029 erfolgreich an ausgewählte Investoren ausgegeben. Diese Transaktion dient der Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien.

Die durch die Platzierung erzielten Erlöse sollen zur Rückzahlung von ausstehenden Beträgen aus kurzfristigen Bankkrediten sowie Betriebsmittelfazilitäten verwendet werden. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Emission der zusätzlichen vorrangigen Anleihen wird für den oder um den 20. September 2024 erwartet. Laut Finanzvorstand Rainer Irle arbeitet man "kontinuierlich an der Verbesserung der Finanzierungsstruktur". Die Platzierung dieser Anleihen trage dazu bei, die Fremdkapitalstruktur weiter zu "optimieren", so Irle in der Aussendung.

