Der Chiphersteller Infineon hatte im Mai ein umfassendes Sparprogramm angekündigt, das auf jährliche Einsparungen "in hoher dreistelliger Millionenhöhe" abzielt. Dieses als "Step-up" bezeichnete Programm umfasst grundsätzlich auch die österreichische Tochtergesellschaft in Villach. Welche spezifischen Maßnahmen an diesem Standort umgesetzt werden, müsse noch erarbeitet werden, so eine Sprecherin auf Anfrage. Auf jeden Fall soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Geplant sind unterschiedliche Maßnahmen in den Bereichen Fertigung, Portfoliomanagement, Preisgestaltung und Betriebskosten, teilte Infineon ohne nähere Details mit. Während in Österreich noch über die konkrete Umsetzung nachgedacht wird, hat Infineon am Standort Regensburg bereits erste Schritte eingeleitet. Dort sollen Hunderte von Arbeitsplätzen wegfallen, bestätigte das Unternehmen. Der Umbau soll jedoch ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen: durch natürliche Fluktuation, Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge. Aktuell beschäftigt Infineon in Regensburg rund 3.100 Mitarbeiter. Aus informierten Kreisen hieß es am Mittwoch, dass insbesondere die Produktion vom Stellenabbau betroffen sein wird. Der Unternehmenssprecher betonte, dass Regensburg "weiterhin eine wichtige Rolle als Innovationsstandort" spielen werde.



Die IG Metall äußerte scharfe Kritik an den Plänen von Infineon: "Wir sind entsetzt und schockiert", sagte der Unternehmensbeauftragte Rico Irmischer im Mai. Obwohl das Management in den vergangenen Monaten bereits den Kurs Richtung Sparkurs eingeschlagen habe, sei "ein so massiver Kahlschlag für alle ein Schock". Die Gewerkschaft wirft dem Management vor, die Produktion zur Profitmaximierung ins billigere Ausland verlagern zu wollen, und fordert vom Vorstand, "die Zahl zurückzunehmen und unverzüglich mit dem Betriebsrat und der IG Metall an den Tisch zu treten".