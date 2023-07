Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform am Mittwoch mitteilten, hat die Autozubehörkette Forstinger mit 87 Filialen und 552 Beschäftigten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung angemeldet. Betroffen sind nach derzeitigem Stand rund 550 Gläubiger sowie eine unbekannte Anzahl von Voucher-Gläubigern mit Verbindlichkeiten von 32,6 Millionen Euro. Davon entfallen rund 9 Millionen Euro auf Lieferanten.

Diese Verbindlichkeiten werden bei einer Fortführung des Geschäftsbetriebes anfallen - bei einer Schließung und Liquidation ist mit höheren Verbindlichkeiten zu rechnen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, das Unternehmen soll mit weniger Filialen weitergeführt werden.

