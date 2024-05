Ähnliche Insolvenztrends wie in Österreich wurden letztes Jahr auch in anderen westeuropäischen Staaten beobachtet. In 17 von Creditreform untersuchten Ländern, inklusive Österreich, stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um etwa 20 Prozent auf fast 170.000 Fälle – der höchste Stand seit 2016. "Inflation, Zinsen, Energiekosten und auch die Nachwehen von Corona haben viele Unternehmen massiv belastet", erklärte Hantzsch.

In den meisten westeuropäischen Ländern nahmen die Insolvenzen zu, mit besonders hohen Zuwächsen in den Niederlanden (plus 55 Prozent) und Frankreich (plus 36 Prozent). Auch in Schweden, Irland, Finnland, Norwegen und Deutschland stiegen die Zahlen um mehr als 20 Prozent. Dagegen verzeichneten Dänemark, Luxemburg, Spanien und Portugal Rückgänge. Der Anstieg war im Handels- und Gastgewerbesektor sowie im Baugewerbe mit fast 25 bzw. 22 Prozent besonders stark, während der Dienstleistungssektor einen moderateren Anstieg von 16 Prozent erlebte. Im verarbeitenden Gewerbe beschleunigte sich der Anstieg der Insolvenzen auf fast 20 Prozent, was höher ist als im Vorjahr, obwohl die Zahlen laut Creditreform noch knapp unter denen von 2019 liegen.



In Osteuropa stiegen die Insolvenzzahlen ebenfalls, hier jedoch mit einem moderateren Anstieg von 8 Prozent. Hauptursache für die Zunahme war laut Creditreform Ungarn. Insgesamt wurden im Jahr 2023 fast 65.000 Unternehmensinsolvenzen in Osteuropa registriert, gegenüber etwa 60.000 im Vorjahr. In sechs der zwölf untersuchten Länder gingen die Insolvenzzahlen zurück, wobei die größten Rückgänge in Kroatien (minus 22 Prozent) und Lettland (minus 21 Prozent) verzeichnet wurden. Anstiege gab es neben Ungarn auch in Estland, der Slowakei, Serbien und Tschechien.