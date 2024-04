Während von der Politik im Wahljahr nicht viel mehr als vollmundige Versprechungen und Wahlzuckerl zu erwarten sind, die erst in der Zukunft wieder von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bezahlt werden müssen, wäre es längst an der Zeit, dass die Sozialpartnerschaft aus ihrem Wachkoma erwacht und Verantwortung für den Standort Österreich übernimmt, so wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten getan und sich dabei viele Verdienste erworben hat.





Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund sind massiv in der Verantwortung, ihre einseitige Klientelpolitik und das gegenseitige Ausspielen zu beenden. Es geht um die Zukunft unserer Volkswirtschaft. Arbeitnehmer und Arbeitgeber brauchen einander. Es ist jetzt höchste Zeit, dass die großen Vier in Verhandlungen treten und gemeinsam ein Modell für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Österreich vertreten, das die Interessen der Wirtschaft ebenso berücksichtigt wie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es muss aber für beide Seiten leistbar sein. In Zeiten galoppierender Inflation hat sich gezeigt, dass die bewährte Benya-Sallinger-Formel für Lohnverhandlungen nicht mehr zeitgemäß ist. Neue Vereinbarungen sind dringend notwendig.