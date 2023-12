Wenn der Sanierungsplanantrag scheitert, wird ein Konkursverfahren eingeleitet. Die Insolvenzmasse wird in der Regel vom Masseverwalter verwertet. Wenn im Konkursverfahren kein kostendeckendes Vermögen vorhanden ist, wird die Gewerbeberechtigung entzogen. Andernfalls wird versucht, vorhandene Vermögenswerte so gut wie möglich zu verwerten und eine bestimmte Quote zu erzielen.

Es ist auch möglich, einen außergerichtlichen (stillen) Ausgleich zu vereinbaren, bei dem sich der Schuldner mit jedem Gläubiger einzeln einigt. Der Vorteil besteht darin, dass die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens nicht öffentlich gemacht wird und somit ein möglicher Imageschaden vermieden werden kann. Außerdem entstehen keine Gerichtskosten.