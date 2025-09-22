Huawei E-Auto : Huawei übernimmt: Warum Audi und BMW ihre Kontrolle verlieren

Trotz geopolitischer Spannungen baut Huawei seinen Einfluss in der Automobilindustrie massiv aus. Mit Software, Sensorik und Betriebssystemen drängt der chinesische Technologiekonzern ins E-Auto-Geschäft – und kooperiert nun auch mit deutschen Premiumherstellern wie BMW und Audi. Noch beschränkt sich die Zusammenarbeit auf den chinesischen Markt, doch der Wandel ist längst in vollem Gange.

Inhalt

Huawei Zentrale Logo Zulieferer China

Huawei in Shenzhen: Bekannt für Smartphones und Tablets, übernimmt der Konzern immer mehr das Steuer in der Autoindustrie – mit Software und Technik für den chinesischen Markt.

- © Huawei

Dominique Otto