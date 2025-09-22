Weltweit steht kaum ein chinesisches Unternehmen so unter Beobachtung wie Huawei. Immer wieder werden dem Konzern Sicherheitslücken und mögliche Einfallstore für chinesische Staatsspionage vorgeworfen. 2019 machte der damalige und heutige US-Präsident Donald Trump Huawei offiziell zur Zielscheibe seiner China-Strategie: Per Dekret untersagte er amerikanischen Firmen, Technologie an das Unternehmen zu liefern. Praktisch über Nacht wurde der chinesische Tech-Gigant von der Nutzung des Google-Betriebssystems Android und US-amerikanischer 5G-Chips ausgeschlossen.

Die US-Sanktionen zwangen Huawei zum Umbau seines Geschäftsmodells – Diversifikation lautete das Zauberwort. Die erst 2018 gegründete Sparte als Automobilzulieferer bot sich als Wachstumsmarkt und Kompensation für den erodierenden Export im Smartphone-Sektor an. Die automobile Zukunft ist softwaregetrieben, und genau dort liegt die Kernkompetenz des Unternehmens. Mit Displays, Chips und Softwarelösungen mischt Huawei in einem Bereich mit, der längst nicht mehr allein von klassischen Zulieferern wie Bosch oder Continental dominiert wird.

Huawei bezeichnet sich offiziell noch als reiner Zulieferer – ein bewusst gewählter Titel, um Partnern nicht als direkter Konkurrent zu erscheinen und die Offenheit für vielfältige Kooperationen zu betonen. Doch diese Unterscheidung wird zunehmend zur Fassade. Denn wer das Betriebssystem liefert, die Sensorik steuert, das Nutzererlebnis gestaltet und eigene Verkaufsplattformen direkt im Fahrzeug verfügbar macht, überschreitet längst die klassische Rolle eines Zulieferers. Die Grenze zum Autohersteller wird immer durchlässiger – und stellt die gewohnte Rollenverteilung in der Branche grundlegend infrage.

