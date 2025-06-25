Kaum ein chinesisches Unternehmen steht international so sehr im Fokus wie Huawei. Immer wieder gerät der Konzern wegen angeblicher Sicherheitslücken und möglicher Verbindungen zur chinesischen Regierung in die Kritik. 2019 machte der damalige US-Präsident Donald Trump Huawei zur Zielscheibe seiner China-Politik: Per Dekret untersagte er amerikanischen Unternehmen, Technologie an den Konzern zu liefern. Die Folgen waren drastisch – Huawei verlor über Nacht den Zugang zu Googles Android-Betriebssystem und zu wichtigen US-Komponenten für 5G-Technologien.

Die Sanktionen zwangen das Unternehmen zu einem radikalen Kurswechsel. Das Stichwort lautete Diversifikation. Huawei ist heute als Autozulieferer tätig, als Anbieter von Photovoltaik-Lösungen und eben als Hersteller von Wechselrichtern. Huawei zeigt sich selbstbewusst. Cybersicherheit, Datentransparenz und technologische Unabhängigkeit seien die Eckpfeiler der Unternehmensstrategie. Dass die Wechselrichter auch ohne Cloud-Anbindung funktionieren, sei ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das Nutzern volle Kontrolle ermögliche – auch im sensiblen Energiesektor - so das Unternehmen.

Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat am Mittwoch im Rahmen eines Pressetermins in Wien erneut unterstrichen, dass seine Photonik- bzw. PV-Wechselrichter keine Komponenten enthalten, die eine Fernabschaltung von Solarmodulen ermöglichen. Ausgestattet seien die Geräte weder mit verdeckten Steuerungscodes noch Manipulationsmodulen. Huawei machte deutlich, dass "derartige Sorgen unbegründet" seien.

>>> Cyberrisiko durch Solartechnik? Funkmodule in chinesischen Wechselrichtern alarmieren Sicherheitsbehörden

Zudem betonte das Unternehmen, dass die Geräte jederzeit offline betrieben werden könnten – lediglich auf Software-Updates müsse man dann verzichten. Hintergrund dieser Klarstellung ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, laut dem in chinesischen Wechselrichtern verdächtige Funkmodule entdeckt wurden, die als potenzielle „Backdoors“ fungieren könnten.

